Das Schlagerspiel des ÖFB-Cup-Viertelfinales zwischen Titelverteidiger Salzburg und Sturm Graz geht am 3. Februar (20.45 Uhr/live ORF 1) in der Red-Bull-Arena über die Bühne. Zum Auftakt gastiert Rapid am selben Tag (18:00/live ORF 1) beim WAC. Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) gab am Dienstag die genauen Ansetzungen bekannt.

Drittligist Wiener Sport-Club peilt am 4. Februar (18:00/live ORF Sport+) zuhause gegen die SV Ried die nächste Überraschung an. Zum Abschluss empfängt der LASK am 5. Februar (18:00/live ORF 1) Austria Klagenfurt.