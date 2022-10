Es wird wohl ein sehr ausgeglichenes Spiel“, sagt Stefan Hierländer grinsend. Der Sturm-Kapitän spricht auf das idente Torverhältnis der Grazer und Lazio Rom in der eigenen Meisterschaft an (beide 17:5). Aber täuschen lässt sich der Kärntner nicht. „Lazio ist eine überragende Mannschaft, die das Zeug hat, in der Serie A unter die ersten vier zu kommen. Diese Truppe hat so viele Topspieler. Sie sind spielerisch stark und auch defensiv kompakt.“