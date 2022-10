Bei der Pressekonferenz vor dem morgigen Europa-League-Spiel zwischen Sturm und Lazio Rom (18.45 Uhr) war der Trainer der Römer, Maurizio Sarri, sehr entspannt. Wohl zu entspannt. Während die Fragerunde mit den Journalisten noch gelaufen ist, ist der 63-Jährige einfach aufgestanden und hat den Raum verlassen. Der Grund: Er hatte das dringende Bedürfnis, eine Zigarette zu rauchen.

Sarri, der in seiner Laufbahn schon den SSC Neapel, den FC Chelsea und Juventus Turin trainiert hat, gilt als Kettenraucher. Während der Spiele kaut er regelmäßig auf Zigarettenstummel herum.

Über Gegner Sturm sagt der serbische Defensivspieler Adam Marusic: "Wir haben in den letzten zwei Tagen viele Videos gesehen. Wir wissen, was uns erwartet." Die 1:5-Niederlage gegen Midtjylland, gegen das der SK Sturm 1:0 gewann, bewertet Sarri so: "Wir waren vielleicht ein bisschen zu arrogant in unserem Auftreten. Diesmal müssen wir gewinnen."