Die Europa-League-Partie zwischen dem SK Sturm und Lazio Rom am Donnerstag (18.45 Uhr, ORF 1 & Sky live) ist ausverkauft. Selbiges gilt wohl auch für ein anderes Duell in der Merkur-Arena, nämlich das erste Grazer Stadt-Derby seit 15 Jahren zwischen dem GAK und Sturm, das am 19. Oktober (18 Uhr) im ÖFB-Cup-Achtelfinale über die Bühne gehen wird. 2900 Karten (Einheitspreis: 18 Euro) hat der GAK dem Stadtrivalen zur Verfügung gestellt. Die Besitzer dieser Karten werden in den Sektoren 9 bis 13 untergebracht, also in der Nordkurve, in der die organisierten Fanklubs bei Sturm-Heimspielen für Stimmung sorgen. Der Vorverkauf für die Sturm-Fans beginnt am Donnerstag um 10 Uhr – ausschließlich für Abo-Besitzer der Nordkurve.

In den vergangenen Tagen verzeichneten die Schwarz-Weißen daher einen enormen Anstieg beim Dauerkartenabsatz für die Sektoren 9 bis 13. Sollten alle der rund 2600 Abonnenten ein Derbyticket erwerben, würden nur noch rund 300 Karten übrig bleiben, die ab 11. Oktober (10 Uhr) von allen Abo-Besitzern, die zusätzlich Black Member sind, gekauft werden können. Tickets werden an den Stadionkassen bei den Heimspielen gegen Lazio Rom und die WSG Tirol (Sonntag) sowie im Sturm-Shop Liebenau verkauft. Im Gegensatz zum GAK, der beim Kartenverkauf zu Beginn jedem Käufer bis zu 20 Tickets angeboten hat, gibt es für die Sturm-Karten nur eine Karte pro Käufer.