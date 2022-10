So mancher der 14.300 Zuseher in der Generali-Arena fühlte sich in der ersten halben Stunde nicht an die österreichische Bundesliga erinnert. Die Partie Austria Wien gegen Sturm beeindruckte mit hohem Tempo, Intensität und zahlreichen gelungenen Offensivaktionen. „In den ersten 25 Minuten war es ein atemberaubendes Spiel“, sagte später Sturm-Trainer Christian Ilzer.