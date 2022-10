Die Körpersprache verrät es: Für die Polizisten, die an diesem Samstagnachmittag auf dem Bertha-von-Suttner-Platz Aufstellung genommen haben - das Treiben im Fußballstadion gegenüber im Blick -, hat es schon weitaus hektischere Nachmittage gegeben. "Alles ruhig", bestätigen sie auf Nachfrage. Möge es so bleiben - auch nach den 90 Minuten, die an diesem Nachmittag in der Liebenauer Merkur-Arena über die Bühne gehen.