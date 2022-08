Nach dem Aus in der Qualifikation der Champions League ist vor dem Alltag in der heimischen Liga. Der SK Sturm ist trotz einer respektablen Leistung gegen Dynamo Kiew aus der Fußball-Königsklasse ausgeschieden. Nichts wird es mit der legendären Hymne in der Merkur-Arena. Die Enttäuschung ist da, darf aber nicht allzu lange dauern. Denn für die Schwarz-Weißen geht es Schlag auf Schlag. Bereits am Samstag (19.30 Uhr) ist Altach zu Gast in Graz. Da heißt es, Punkte sammeln. Sturm-Trainer Christian Ilzer hat schon vor Saisonbeginn gesagt: "Um den Einzug in die Meistergruppe gibt es ein Gemetzel."

International wird es für Sturm wieder am 26. August spannend, wenn in Nyon die Auslosung der Europa-League-Gruppenphase über die Bühne geht. Das erste Spiel steigt am 8. September.