Viele Prominente aus Politik, Wirtschaft und Sport ließen sich die Europacupbegegnung in Liebenau nicht entgehen. Bischof Wilhelm Krautwaschl, der sich öfters Spiele von Sturm ansieht und begeisterter Fußballfan ist, fehlte. Dabei wäre ihm warm ums Herz geworden. Krautwaschl verriet in einem Interview mit der Kleinen Zeitung, dass ihm bei so manchem Fangesang oft der Respekt gegenüber den Menschen fehle.