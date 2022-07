Der SK Sturm trifft in der ersten Runde des ÖFB-Cups am Samstag um 10.30 Uhr in Vorarlberg auf Röthis. Bereits am Freitag erfolgt nach einem Training und einem gemeinsamen Mittagessen im Trainingszentrum Messendorf die Anreise mit dem Flugzeug von Graz nach Friedrichshafen.

Nicht mit dabei sein wird Geschäftsführer Andreas Schicker. Und das hat einen guten Grund. Der Steirer ist nämlich am Donnerstag erstmals Vater geworden. Der 36-Jährige und seine Lebensgefährtin Melanie freuen sich über "Neuzugang" Matteo. Der Sohnemann ist 54 Zentimeter groß und wiegt 3,6 Kilogramm. "Mama und Sohn sind wohlauf. Ich freue mich wirklich riesig", sagt Schicker.