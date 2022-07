Der SK Sturm gewinnt das letzte Testspiel vor Saisonstart gegen Galatasaray Istanbul in der Merkur-Arena vor 7562 Zuschauern mit 2:1. Das Vorbereitungsspiel zuvor gegen den FC Brünn in Weiz endete 0:0.

Der SK Sturm gewann das letzte Testspiel, bevor es kommenden Samstag (10.30 Uhr) im ÖFB-Cup auswärts gegen Röthis aus der vorarlbergischen Eliteliga mit den Pflichtspielen losgeht. 2:1 endete das Spiel gegen Galatasaray Istanbul. Es war ein hitziges, ein emotionales und temporeiches Spiel in der mit über 7562 Zuschauern gut gefüllten Merkur-Arena, mehrheitlich mit Anhängern von Galatasaray. Orange war also nicht nur bei der Formel 1 in Spielberg die Modefarbe, sondern auch in Graz. Orange-Rot ist die Klubfarbe der Türken.

Die Stimmung war gut, auf die Böller und Bengalen hätten die Gäste aus der Türkei aber verzichten können. Das Geschehen auf dem Platz war ansprechend genug, die Partie keinesfalls fad. Nur zu Beginn passte Sturm einmal nicht auf. Und so lag man ab der 7. Minute durch einen Treffer von Aytac Kara mit 0:1 in Rückstand. Das war es auch mit Toren in der ersten Hälfte. Möglichkeiten, abermals die Netze zu treffen, waren auf beiden Seiten vorhanden. Gelungen ist es nicht. Sturm spielte gut, vor dem Tor fehlte allerdings die Entschlossenheit.

Rasmus Höjlund mit einem Doppelpack

Glaubte man. Nach der Pause agierten die Grazer konsequenter, erhöhten den Druck und drehten das Spiel innerhalb von drei Minuten. Rasmus Höjlund traf im Doppelpack (55., 57.) und die Nordkurve setzte sich gegen die Übermacht an türkischen Fans jetzt auch noch durch. Sturm spielte in der Folge einen sehr gepflegten Fußball und hätte die Führung noch ausbauen können. Es blieb beim 2:1 und Sturm scheint bereit zu sein, für die bevorstehende Saison.

Zuvor spielte der andere Teil des Kaders in Weiz gegen den FC Brünn, holte ein torloses Unentschieden, weil Tobias Schützenauer im Tor im Finish der Partie einen Elfmeter entschärfte.