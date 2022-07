Ein Dominik ist nach Graz gekommen, aber nicht Baumgartner, wie im Umfeld des SK Sturm vermutet und erwartet wurde, sondern Oroz. Dominik Oroz ist wie Baumgartner Innenverteidiger und wurde für ein Jahr von Vitesse Arnheim ausgeliehen – mit der Option auf einen Kauf. Dass der 21-Jährige mit Doppelstaatsbürgerschaft (Österreich und Kroatien) für die Schwarz-Weißen spielen wird, ist auf die Aufmerksamkeit von Andreas Schicker und des Scouting-Teams zurückzuführen. Oroz war schon lange am schwarz-weißen Radar. Als seine Einsätze bei Arnheim auf null reduziert wurden, forschten die Grazer nach dem Grund. Oroz musste und muss seinen Wehrdienst ableisten – und dies in Österreich. Noch ist Oroz bei der Garde in Wien, kann aber schon bald ins Heeressportzentrum (HSZ) wechselt.