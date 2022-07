Christoph Leitgeb gibt sein Comeback in der Steiermark

Am Freitag (19.30 Uhr) in Rohrbach an der Lafnitz und am Samstag in St. Stefan im Rosental (16 Uhr) sind einige ehemalige österreichische Fußball-Teamspieler zu sehen, darunter Christoph Leitgeb und Mario Haas.