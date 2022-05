Andreas Schicker wuselt bei seiner Hütte in der Nähe von Oberaich umher. Es gibt immer etwas zu tun – beim Fischteich, bei den Hühnern, in der Sauna oder im Haus selbst. Sein Domizil auf rund 800 Metern Seehöhe ist seine Kraftquelle. Die Luftveränderung in der höher gelegenen Region tut gut. Tief durchatmen. „Oft reicht mir ein halber Tag hier oben und ich stecke voller Energie und bin kreativer“, sagt der 35-Jährige, sitzend an seinem großen Holztisch auf der Terrasse.