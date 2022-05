Der Unterschied zwischen Anspruch und Realität, er war selten so groß wie beim gestrigen Spiel zwischen dem SK Sturm und dem WAC. Das letzte Saison-Heimspiel hätte nach der Schweigeminute für den verstorbenen Ivica Osim ein Fest werden sollen, ein Fest für eine "geile Saison", wie die Nordkurve per Plakat wissen ließ. Ja, die heurige Saison der Grazer darf schon vor dem letzten Spiel am kommenden Samstag (17 Uhr) gegen die Wiener Austria als großartig bezeichnet werden.