Beinbruch ist die 1:4-Niederlage gegen den WAC keiner, weil Sturm bereits zuvor als Vizemeister festgestanden ist. Und dass man eines von acht Spielen verlieren kann, ist ganz normal im Fußball. Und dennoch ärgerte sich sowohl Geschäftsführer Andreas Schicker als auch Trainer Christian Ilzer über die Pleite. „Es muss allen klar sein. So wie wir in diesem Spiel aufgetreten sind, das sind nicht wir“, sagt Schicker.

Ilzer hat direkt nach Schlusspfiff den gestrigen freien Montag in einen Arbeitstag umgewandelt. Nicht die Niederlage an sich war das Problem, die Art und Weise des Zustandekommens stieß dem Trainer sauer auf. Somit wurde das Spiel aufgearbeitet. „Wir wollen nichts Großes daraus machen, aber auch klarstellen, dass wir solche Spiele in Zukunft vermeiden wollen“, sagt Schicker. Es ist wahrscheinlich, dass Sturm am Samstag (17 Uhr) bei der Wiener Austria wieder mit mehr Agilität auftreten wird.