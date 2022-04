Mit den vier Punkte aus den beiden Duellen gegen Rapid können die Strurm-Spieler gut leben. Nach dem 2:1 in Graz spielte man 1:1 in Wien. "Ich denke, am Schliss können wir zufrieden sein, den Punkt mitzunehmen. Dazwischen war mehr drinnen, die Rote Karte hat uns ein bisschen weh getan. Aber mit dem Punkt sind zufrieden.", sagte Lukas Jäger. Und zur Elfmetersituation meinte der Vorarlberger: "Ich habe einen Zupfer am Trikot gespürt, für mich klarer Elfer." Alexander Prass ist zufrieden und sagte: "Wir können mit dem Punkt besser leben als Rapid. Natürlich wären drei Punkte schon so etwas wie die Entscheidung für den zweiten Platz gewesen. Gut, dass wie in Unterzahl das Spiel nicht ganz aus der Hand gegeben haben. Es war von Anfang an ein extrem hartes Spie. meiner Meinung nach hätte der Schiedsrichter öfters anders durchgreifen müssen. Vielleicht müssen wir keine Rote Karte kriegen, sondern Rapid schon erste Hälfte. Es war keine richtige Linie im Spiel und deshalb sehr zerfahren. Teilweise ist sehr kleinlich gepfiffen worden, dann wieder anders herum. Dadurch ist kein Spielrhythmus rein gekommen. Jetzt heißt es gut regenerieren und Vollgas auf Mittwoch konzentrieren."