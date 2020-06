Obwohl der SK Sturm zu elft die Bundesliga-Partie beim WAC beendet hat, setzte es eine 0:2-Niederlage. Was feststehen dürfte: Die Zeit von Lukas Spendlhofer ist bei den Grazern zumindest in dieser Saison abgelaufen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

WAC - Sturm © GEPA pictures

Der SK Sturm sorgt in der Bundesliga-Meistergruppe weiter nicht für positive Schlagzeilen. Wobei: Die in dieser Saison schon mit acht Ausschlüssen bestraften Steirer beendeten das Spiel beim WAC mit elf Mann. Darüber hinaus sahen Anastasios Avlonitis und Co. nicht einmal eine Gelbe Karte. Die Ausbeute war aber überschaubar. Das 0:2 bedeutete die sechste Niederlage in der siebenten Partie der Bundesliga-Meistergruppe.