Ex-Sturm-Spieler Donis Avdijaj muss nach dem Abbruch der schottischen Liga mit Hearts of Midlothian absteigen. Der Klub will dagegen rechtlich angehen.

© APA/ERWIN SCHERIAU

Die schottische Liga hat am Montag bekannt gegeben, dass die Meisterschaft aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen wird. Meister ist zum neunten Mal in Serie der zum Zeitpunkt des Abbruchs an der Tabellenspitze gelegene Topklub Celtic Glasgow (13 Zähler Vorsprung auf Verfolger Glasgow Rangers). Absteigen muss Hearts of Midlothian, das zum Zeitpunkt des Abbruchs vier Zähler hinter dem Tabellenvorletzten das Schlusslicht gebildet hatte.

Damit trifft es auch den burgenländischen Hearts-Legionär Peter Haring sowie Ex-Sturm-Spieler Donis Avdijaj, der im Winter zu Hearts gewechselt ist. Der Absteiger will gegen die Entscheidung der Liga rechtlich vorgehen.

"Rechtliche Schritte wären sowohl zeitaufwendig als auch teuer", heißt es in einer Stellungnahme des Klubs. Aber: "Die Kosten für den Abstieg würden die des rechtlichen Wegs überwiegen." Eine Aufstockung der höchsten Spielklasse könnte Hearts doch noch vor einem Abstieg bewahren.