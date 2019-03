Facebook

Donis Avdijaj, ehemalige Spieler des SK Sturm, muss sich einen neuen Verein suchen © GEPA pictures

Der Vertrag zwischen dem niederländischen Fußball-Erstligisten Willem II Tilburg und Donis Avdijaj wurde in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der Grund dafür sollen Differenzen zwischen dem Klub und dem Fußballer gewesen sein.

Im Laufe der Saison war der ehemalige Spieler des SK Sturm Graz wiederholt negativ aufgefallen. Kurz vor Weihnachten war er etwa vom Verein suspendiert worden, nachdem er unerlaubterweise das Mannschaftshotel verlassen hatte. Im Jänner reiste er schließlich vorzeitig vom Trainingslager ab. Offiziell hieß es, dass Fitnessgründe dahinter gesteckt haben.

Avdijaj erzielte für die Niederländer in der ersten Saisonhälfte in 15 Spielen vier Tore und bereitete drei weitere vor. Zwischen Jänner 2015 und Sommer 2016 stand der Offensivspieler beim SK Sturm unter Vertrag - und in Graz blieb er nicht nur aufgrund seiner vielen Tore in guter Erinnerung, sondern auch aufgrund eines kultigen Word-Raps.

