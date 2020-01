Der ehemalige Sturm-Spieler Donis Avdijaj hat einen neuen Klub gefunden. Diesmal wurde es Hearts of Midlothian in Schottland.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Donis Avdijaj © APA/ALOIS FURTNER

Donis Avdijaj hat wieder einmal einen neuen Klub gefunden. Eines vorweg: der Deutsche wird nicht zum SK Sturm zurückkehren. Fast in jeder Transferperiode wird über eine Rückkehr des 23-Jährigen nach Graz spekuliert. Auch, weil er des Öfteren in der steirischen Hauptstadt gesichtet wird. Grund ist seine Freundin, die in Graz lebt.

Donis Avdijaj wechselt zu Hearts of Midlothian nach Schottland. Vor drei Tagen hatte Avdijaj seinen Vertrag beim türkischen Erstliga-Klub Trabzonspor aufgelöst. Es ist der inzwischen sechste Klub für den 23-Jährigen, nach Schalke, Sturm, Roda Kerkrade, Willem Tilburg II und Tabzonspor.