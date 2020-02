Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christian Jauk © GEPA pictures

Einige Vorgänge bei Fußballklubs sind nicht immer durchschaubar. Das müssen sie nicht sein und das ist weiter auch kein Problem. Manch ein Verein bedient sich eben der Variante des Tarnens und Täuschens. Die Kontrahenten sollen nicht zu früh interne Strategien erkennen können. Was der SK Sturm allerdings gestern abgeliefert hat, war weder Tarnen noch Täuschen. Es war eine unglückliche Provinzposse in all ihren Facetten, die selbst bei Unbeteiligten für Fremdschämen sorgte.

Der Präsident bestätigt in einem Sky-Interview den Abgang seines Sport-Geschäftsführers. Der spricht in seiner ersten emotionalen Reaktion von einem unprofessionellen Verhalten des Klub-Chefs. Stunden später rudern beide zurück, versuchen es zumindest.