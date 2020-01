Facebook

Issac Donkor © GEPA pictures

So perfekt die Bedingungen im Sturm-Trainingslager in Belek sind, so groß waren die Sorgenfalten gleich am ersten Trainingstag. "Das hat gar nicht gut ausgeschaut", sagt Geschäftsführer Sport Günter Kreissl.

Während Kiril Despodov und Anastasios Avlonitis individuell ihr Programm abspulten, knickte Isaac Donkor nach einem Kopfballduell um. Eine böse Sprunggelenks- bzw. Knöchelverletzung wurde befürchtet. Ganz so schlimm dürfte es nicht sein, ein Außenband-Einriss rechts war aber doch die Folge des Trainingsunfalls. Die MR-Bilder wurden zur Abklärung nach Graz geschickt.

Kreissl: "Isaac ist hart im Nehmen." Tag zwei und drei verbringt der Verteidiger aber jedenfalls mit Therapie.