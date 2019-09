Sturm verfehlte den angestrebten „Pflichtsieg“ in Mattersburg – und nach dem 3:3 verloren alle die Fassung. Trainer Nestor El Maestro wird angezeigt, Günter Kreissl holte sogar zum generellen Rundumschlag aus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stand bei seinem ersten Spiel in der Bundesliga im Mittelpunkt: Schiedsrichter Josef Spurny © GEPA pictures

Geendet hat alles in einer Eruption der Gefühle, gefolgt von einem Lavastrom an Anschuldigungen, gespeist aus einem fast trotzigen Gefühl der Benachteiligung. Der SK Sturm verstand die Welt nicht mehr, nachdem man bei Mattersburg ein 3:3 erreicht hatte. Nach zweimaliger Führung (2:1 und 3:2), und nachdem man erstmals nach einem 0:1-Rückstand nicht auf die Verliererstraße geraten war. Die Welt, die man nicht verstand, hatte auch einen Namen: Schiedsrichter Josef Spurny, der seine Premiere in der Bundesliga gab, wurde als Sündenbock auserkoren – weil der Wiener einen Elfer nach einem Zweikampf zwischen Otar Kiteishvili und Patrick Bürger pfiff, der hart war, aber wohl gegeben werden konnte (Jörg Siebenhandl hielt diesen übrigens bravourös).