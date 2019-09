Kleine Zeitung +

Sturm und der Frust Nur nicht die Rolle des Opfers kultivieren

Der SK Sturm geriet nach dem 3:3 in Mattersburg so richtig in Rage, oder besser seine Spieler und der Trainer samt Geschäftsführer Sport. Man kann es bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Aber nur mit der Opferrolle wird man den Trend nicht umkehren.