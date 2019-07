Der SK Sturm startet heute in der Merkur-Arena gegen St. Pölten in die neue Bundesliga-Saison. Jörg Siebenhandl hofft auf einen Topstart.

Die Vorzeichen könnten besser sein. Der SK Sturm hat mit dem 0:2 im Europa-League-Qualifikationshinspiel der zweiten Runde in Haugesund nicht unbedingt Werbung in eigener Sache gemacht. Bis Samstag konnten die Schwarz-Weißen nur 6700 Eintrittskarten für das heutige Bundesliga-Auftaktspiel in der Merkur-Arena gegen St. Pölten absetzen. „Wir müssen mit unseren Leistungen die Zuschauer wieder ins Stadion bringen“, sagt Jörg Siebenhandl klipp und klar. „Genau dieses Zusammenspiel zwischen Mannschaft, Verein und den Fans zeichnet Sturm aus. Da müssen wir wieder hin.“