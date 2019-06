Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Unzufriedenheit, Enttäuschung und auch Wut verspürten die Fans des SK Sturm nach der abgelaufenen Saison. Zwar gab es am Ende mit Platz fünf einen Startplatz für die zweite Qualifikationsrunde in der Europa League, wo am 25. Juli auswärts und am 1. August zu Hause (wegen des „Becherwerfer-Urteils“ unter Ausschluss der Öffentlichkeit) Barry Town (WAL), Cliftonville (NIR) oder Haugesund (NOR) warten – trotzdem sorgten schwache Vorstellungen für ein Pfeifkonzert der schwarz-weißen Anhänger zum Saisonende.