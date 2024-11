Mit Jürgen Säumel steht der neue – interimistische – Sturm-Trainer fest. Der 40-Jährige übernimmt bis auf Weiteres, Michael Madl – aktuell Säumels Co-Trainer bei den Amateuren – und Sargon Duran, Cheftrainer der Frauen-Mannschaft, unterstützen den Steirer dabei.

Säumel, Inhaber der Pro-Lizenz und somit langfristig berechtigt, das Training der Grazer zu leiten, hat in seiner jungen Trainerkarriere bereits einiges gesehen. Als Hartberg in die Bundesliga aufgestiegen ist und Markus Schopp einen Co-Trainer brauchte, war der Neumarkter die erste Wahl.

Jürgen Säumel und Markus Schopp © Gepa

Fast drei Jahre lang war Säumel beim TSV als Co-Trainer engagiert. Was ihn damals auszeichnete: Ein extrem guter Draht in die Kabine und zur Mannschaft. Und die besondere Gabe, Standardsituationen einzustudieren. Die Hartberger waren damals nach ruhenden Bällen phasenweise die gefährlichste Mannschaft der Liga.

Jürgen Säumel (und Thomas Kristl) als Co-Trainer von Franco Foda beim ÖFB © APA / Robert Jaeger

Säumel ereilte aber – wie zahlreiche Co-Trainer der Hartberger – ein attraktives Angebot. ÖFB-Teamchef Franco Foda suchte vor der EM 2021 einen Assistenztrainer. Seine Aufgaben damals? „Alles, was zum Assistenztrainer-Job dazugehört. Von der Arbeit auf dem Platz über Videoanalysen, taktische Besprechungen.“

Kurz nach Ende der Ära Foda beim ÖFB waren auch die Tage Säumels im Verband gezählt. Und Säumel war bereit für seinen ersten Job als Cheftrainer. Bei den WAC Amateuren übernahm der 40-Jährige für acht Monate. Nach einer mehrmonatigen Schaffenspause übernahm er dann als Nachfolger von Thomas Hösele bei Sturm II, führte die Mannschaft zuletzt zu acht Spielen ohne Niederlage und sorgte auch mit dem Youth-League-Team zuletzt für die eine oder andere Überraschung.

Jetzt darf sich Säumel erstmals als Cheftrainer in der Bundesliga und der Champions League beweisen. Ausgerechnet bei jenem Verein, für den er auch als Spieler am häufigsten aufgelaufen ist. 189 Mal spielte Säumel für Sturm, war auch Kapitän der Mannschaft. Sein Debüt für Sturm feierte Säumel – unter Trainer Franco Foda – im Europacup. Beim 1:0 bei Lazio Rom, am 12. Dezember 2002, spielte er erstmals von Anfang an und durch.

Jürgen Säumel debütierte in Rom für Sturm © IMAGO/PICS UNITED

Anderer Stationen als Spieler: Torino, Brescia, MSV Duisburg, Wiener Neustadt und Wacker Innsbruck.