Genau 1581 Tage war Christian Ilzer Sturm-Trainer, als er am Donnerstag den Rasen des Trainingszentrums in Graz-Messendorf betrat. Zum letzten Mal in offizieller Mission. Denn der 47-Jährige wird definitiv zu Hoffenheim wechseln. Am Freitag Vormittag wird der Grazer einen Zahnarzttermin in der steirischen Heimat wahrnehmen. Schon danach dürfte sein Wechsel nach Deutschland auch offiziell über die Bühne gegangen sein.