Nun sind die Termine für das ÖFB-Cup-Viertelfinale Anfang 2025 da. Der TSV Hartberg eröffnet die Runde am 31. Jänner auswärts gegen Stripfing (18 Uhr, ORF Sport+). Um 20.30 Uhr treffen der WAC und SW Bregenz aufeinander. Titelverteidiger Sturm empfängt am 1. Februar um 18 Uhr (ORF 1 live) die Wiener Austria, den Abschluss bildet das Spiel LASK gegen Salzburg am 2. Februar (18 Uhr).