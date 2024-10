Sportlich war es eine Randnotiz, symbolisch jedoch definitiv aussagekräftig. In der 90. Minute warf Sturm-Trainer Christian Ilzer bei der 0:2-Niederlage gegen Sporting mit Konstantin Schopp nicht nur ein hauseigenes Talent ins kalte Wasser, sondern eines mit berühmtem Namen. Der 18-Jährige ist der Sohn von Markus Schopp, der in seiner aktiven Zeit bei Sturm Teil der legendären Mannschaft unter Jahrhunderttrainer Ivica Osim war und nun als Trainer beim LASK unter Vertrag steht.

Innenverteidiger ist Stammspieler bei Sturm II

Während sein Papa im rechten Mittelfeld angesiedelt war, ist Schopp Junior Innenverteidiger, der die komplette Sturm-Jugend durchlief, als spannendes Talent gilt und in der zweiten Mannschaft in der 2. Liga über einen Stammplatz verfügt.

Gemeinsam mit Schopp betrat mit Kapitän Stefan Hierländer ein Routinier den Platz. „Ich habe zwar nicht mehr gegen seinen Papa gespielt, aber ‚Schoppi‘ war Co-Trainer, als ich im U21-Nationalteam war. In meinen jungen Jahren hat er mir den einen oder anderen Tipp gegeben. Das ist schon eine coole Geschichte, dass ich jetzt mit ‚Konsti‘ eingewechselt wurde. Ein bisschen Altersunterschied ist dann doch da“, schmunzelte der 33-Jährige.

Beim 5:0 gegen Salzburg in der Bundesliga wurde Hierländer gemeinsam mit dem 19-jährigen Arjan Malic eingewechselt: „Wir haben sehr talentierte Spieler. Für mich ist das wie ein Jungbrunnen. Sie halten einen jung, weil sie ein cooles Mindset haben.“

Konstantin Schopp spielte am selben Tag schon in der Youth League 45 Minuten gegen die U19 von Sporting und wurde wie abgesprochen zur Pause ausgewechselt. Dies half am Weg zum Königsklassen-Rampenlicht. Denn mit Leon Grgic spielte ein weiteres auf der Bank der Profis sitzendes Talent zuvor am Nachmittag beim Juniorenmatch durch. Amady Camara laborierte an einer verschleppten Grippe und fühlte sich während des Spiels nicht gut. Eine Einwechslung von Otar Kiteishvili war wegen einer Wadenblessur kein Thema.

Am Sonntag trifft Sturm auf Papa Markus Schopp

„Für mich war dann klar, dass ich ‚Konsti‘ seinen ersten Einsatz gebe. Der war dann halt gleich in der Champions League“, erläuterte Ilzer, der mit Schopp Senior nicht in regelmäßigem Austausch über die Entwicklung der Nachwuchshoffnung steht. Aber wie es der Zufall so will, gastiert Sturm am kommenden Sonntag in der Liga in Linz beim LASK. Ein Small-Talk-Thema zwischen den beiden Trainern ist somit aufgelegt.

Für Konstantin steht am Wochenende vermutlich eher wieder der Zweitliga-Alltag auf dem Programm. Am Samstagabend empfängt Sturm II die Admira. Aber für einen Youngster, der in der Champions League eingewechselt wird, ist logischerweise auch das Bundesliga-Debüt nicht außer Reichweite.