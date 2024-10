Schon Minuten vor dem Anpfiff des Champions-League-Duells zwischen Sturm und Sporting Lissabon wurde es auf dem Platz emotional. Der langjährige Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker wurde offiziell verabschiedet. Die Fans im Wörthersee-Stadion feierten den Steirer mit Standing Ovations und Sprechchören. Schicker selbst schien äußerst ergriffen zu sein und spazierte in Richtung Kurve.

„Es war sehr emotional“, sagte Schicker in der Halbzeitpause bei „Sky“. „Ich hatte sechs großartige Jahre bei Sturm, da vor über 20.000 Zuschauern im Stadion zu stehen, das macht schon etwas mit einem.“ Nach knapp sechs Jahren endete seine Zeit beim österreichischen Doublesieger vor einigen Wochen. Schicker wechselte zum deutschen Bundesligisten Hoffenheim und übernahm die sportliche Führung des Vereins.

Sein Nachfolger soll in den nächsten Wochen bei Sturm präsentiert werden, mit Benjamin Schmedes, Thomas Henning und Tomas Zorn waren zuletzt drei Kandidaten aus Deutschland im Gespräch. Schicker selbst habe bereits im Sommer eine Liste mit möglichen Nachfolgekandidaten bei Sturm abgegeben. „Es hat auf meiner Liste auch Österreicher gegeben, aber es gibt auch viele gute Leute in Deutschland. Man muss schauen, wer am besten zu Sturm Graz passt.“