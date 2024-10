In der vergangenen Woche ist der Wechsel von Sturm-Geschäftsführer Andreas Schicker zu Hoffenheim fixiert worden. Sein technischer Direktor Paul Pajduch folgte ihm in dieser Woche nach Deutschland. Klar, dass die Grazer derzeit an einer Nachfolge für beide Positionen arbeiten. Laut Präsident Christian Jauk, der bei der Bestellung federführend ist, wird eine Liste abgearbeitet. „In der ersten November-Hälfte wollen wir den Nachfolger präsentieren“, sagt der Sturm-Boss. Für die Position des Sport-Geschäftsführers gehören nach Informationen der Kleinen Zeitung folgende drei Namen der Kandidatenliste an. Ein kleiner Überblick über die Kandidaten:

Tomas Zorn

Der 37-Jährige wurde in Moskau geboren und verfügt über eine deutsch-russische Doppelstaatsbürgerschaft. Nach einer Station als Sport-Vorstand und Geschäftsführer bei Spartak Moskau (2019 bis 2020) übte der Rechtsanwalt im Herbst 2021 das Amt des Technischen Direktors bei Lok Moskau aus, bevor er für knapp ein Jahr Sportdirektor wurde.

Tomas Zorn 2022 als Sportdirektor von Lok Moskau © IMAGO

Zorn gilt als Kandidat von Ralf Rangnick, mit dem sich Jauk in engem Austausch befindet. Der ÖFB-Teamchef war im Herbst 2021 als Geschäftsführer bei Lok Moskau tätig, bevor er als Trainer zu Manchester United wechselte. Zwischen 2009 und 2019 trat der Jurist als Spielervermittler in Erscheinung. Zorn ist aktuell bei keinem Klub aktiv und somit sofort einsatzbereit.

Benjamin Schmedes

Der 39-Jährige aus Hannover ist ein ehemaliger Fußballer, der bei seinem Heimatklub und bei Werder Bremen im Jugendbereich bzw. in der Zweiermannschaft im Einsatz war. Der Durchbruch im Profibereich gelang ihm nicht. In der Karriere nach der aktiven Karriere sieht das anders aus. Nach seiner Zeit als Chefscout beim Hamburger SV (2014 bis 2017) wechselte der Deutsche als Sportdirektor zu Osnabrück. Das Amt übte er bis Ende 2020 aus, ehe er Sport-Geschäftsführer wurde und bis Sommer 2021 blieb.

Benjamin Schmedes 2023 als Technischer Direktor von Vitesse Arnheim © IMAGO

Zwischen 2022 und 2024 war Schmedes Technischer Direktor von Vitesse Arnheim. In diese Zeit fällt auch das Leihgeschäft von Dominik Oroz zum SK Sturm (Herbst 2022). Die Beziehung zu Andreas Schicker ist also gegeben. Seit Sommer ist Schmedes vereinslos und somit auf dem Markt.

Thomas Henning

Ebenfalls noch keine 40 Jahre alt ist der dritte Deutsche im Bunde. Nach einem Master-Studium in Chemnitz landete der Ostdeutsche 2013 erstmals bei einem Fußballklub. Als Analyst und Scout eignete sich Henning bis 2020 ein enormes Fachwissen an, ehe Paderborn ihn zum Leiter der Scouting-Abteilung machte.

Thomas Henning ist aktuell als Scout beim deutschen Vizemeister Stuttgart tätig © IMAGO

Nach drei Jahren in diesem Amt folgte im Sommer 2023 der Wechsel zum VfB Stuttgart, wo Henning als Scout tätig ist. Henning müsste also seine Funktion bei den Schwaben beenden, bevor er zu Sturm wechselt.