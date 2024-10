Live. Der SK Sturm wagt heute (21 Uhr, Sky live) im Wörthersee-Stadion gegen Sporting Lissabon den dritten Anlauf um Punkte in der Champions League. Für die Grazer ist es der heuer bislang wohl härteste Gegner in der Königsklasse.

Sturm fordert heute Sporting in der Champions League – Niederlage in der Youth League

19.00 Uhr – Sporting-Trainer schwärmt von Sturm-Kickern

Von welchen zwei Sturm-Spielern Ruben Amorim, der Trainer von Sporting Lissabon schwärmt, wird hier verraten:

18.45 Uhr – Macht Sturm auch heute wieder kräftig Kilometer?

Sturm zählt zu den laufstärksten Klubs in der Champions League. Warum das für das Spiel der Grazer so wichtig ist, lest ihr hier:

18.32 Uhr – Sportings Flugzeuglandung sorgte für Aufsehen

Bereits am Montagabend ist das Team von Sporting Lissabon in Kärnten angekommen. Die Landung des Airbus 340-300 am Flughafen Klagenfurt sorgte für Aufsehen, sogar Karten wurden dafür vergeben.

18.15 Uhr – Alle Infos zur Anreise

Damit die Anreise so stressfrei und problemlos wie möglich über die Bühne geht, haben wir hier alle relevanten Informationen zusammengefasst.

18.04 Uhr – Erste Niederlage für Sturm in der Youth League

Eine Niederlage und ein Remis hat es am Dienstag für die U19-Fußballteams von Sturm Graz und SK Rapid in Duellen mit ihren portugiesischen Alterskollegen gegeben. Der Nachwuchs von Sturm verlor in der Youth League in St. Veit/Glan gegen Sporting Lissabon mit 1:3 (1:2) und kassierte in der Ligaphase damit die erste Niederlage. Die jungen Rapidler holten im Zweitrunden-Hinspiel des Meisterwegs beim SC Braga ein 0:0 und wahrten die Chance auf den Aufstieg in die dritte Runde.

Sturm geriet gegen Sporting durch Denilson Santos (4.) und Gabriel Silva (19.) früh 0:2 in Rückstand. Nach dem Anschluss durch Antonio Ilic (34.) schlug Gabriel Silva in der 56. ein zweites Mal zu.

Braga war im Heimspiel gegen Rapid vor allem in der ersten Halbzeit klar die spielbestimmende Mannschaft. Die Portugiesen spielten sich viele Möglichkeiten heraus, scheiterten aber immer wieder am sehr starken Torhüter Manuel Fellner, der auch bei einem Schuss von Daniel Rozzuvaylo (59.) goldrichtig stand. Die Hütteldorfer wurden nach der Pause einige Male gefährlich, die größten Chancen vergaben Jovan Zivkovic (50.) und Fabian Silber (87., 88.). Das Rückspiel steigt am 6. November in Wien.

18 Uhr

Herzlich willkommen! Heute um 21 Uhr empfängt der SK Sturm Graz im zweiten „Heimspiel“ in der Champions League Portugals Meister Sporting Lissabon. Ausgetragen wird die Begegnung erneut im Wörthersee-Stadion Klagenfurt. Alles Wichtige gibt es hier zu lesen!