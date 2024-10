Heute Abend, am 22. Oktober, steigt im Wörthersee Stadion in Klagenfurt das Champions League-Match des SK Sturm Graz gegen den portugiesischen Fußballklub Sporting Lissabon. Um den Fans die An- und Abreise zu erleichtern, hat die Landespolizeidirektion (LPD) Kärnten wie schon beim Spiel des SK Sturm Graz gegen den FC Brügge Anfang Oktober ein umfassendes Verkehrskonzept erstellt.

„Das Wichtigste ist, dass die Fans rechtzeitig anreisen und die öffentlichen Parkplätze nutzen, vor allem jenen am Autobahnzubringer auf der A2 Richtung August-Jaksch-Straße. Von dort fahren Shuttles ins Stadion“, sagt Waltraud Dullnigg, Sprecherin der LPD.

Anreise mit dem Auto

Wer mit dem Pkw anreist, soll die Autobahnabfahrt „Klagenfurt West“ auf der Südautobahn (A2) benützen, da sich rund um Minimundus die Parkplätze befinden. Die Fans werden mit Hinweisschildern und durch Ordner zu den nächsten freien Parkplätzen geleitet. Lediglich der Wiesen-Parkplatz gegenüber von Minimundus ist wie schon beim letzten Sturm Graz-Match gesperrt. Parkplätze direkt beim Stadion und der Schotterparkplatz südlich des Stadions sind ausschließlich mit Berechtigungskarten zu benützen, die seitens SK Sturm Graz an auserwählte Personen oder Busse vergeben wurden.

Parkplatz-Übersicht 1.15 MB Detaillierter Plan der Parkplätze für die Fußballfans

Einbahn am Südring

Der Südring wird ab 16 Uhr und bis etwa eine Stunde nach Spielende als Einbahn von West nach Ost geführt. Auf der Nebenfahrbahn (auch in der Glanfurtgasse und der Leopold-Figl-Gasse) kann man nicht parken. Zum Stadion zufahren sollen nur Besitzer einer Berechtigungskarte, die an ausgewählte Personen oder Busse vergeben wurden. Für alle anderen besteht rund um das Stadion Parkverbot.

Autobahnsperre verschoben

Bei der Abreise setzt die Polizei wie schon beim Spiel Sturm Graz gegen Brügge auf das bewährte Konzept mit Shuttlebussen und Einbahnregelungen am Südring. „Das hat sehr gut funktioniert“, sagt Dullnigg. Allerdings hätte es für die Fans beinahe ein Verkehrschaos auf der Südautobahn gegeben. Die Asfinag hatte nämlich ausgerechnet in der Nacht von 22. auf 23. Oktober wegen Warrtungsarbeiten eine Tunnelsperre auf der A2 zwischen Klagenfurt und Graz in Fahrtrichtung Norden geplant. Diese wurde jetzt wegen des Champions-League-Spiels um einen Tag verschoben.