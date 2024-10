Die A 2 Südautobahn muss im Bereich der Tunnelkette Pack aufgrund von Wartungsarbeiten in zwei Nächten gesperrt werden. Konkret betrifft das die Richtungsfahrbahn Arnoldstein in der Nacht vom 21. auf den 22. Oktober, jeweils von 18 bis 5 Uhr früh. Die geplante Sperre in Richtung Wien wird aufgrund des Champions-League-Spiels des SK Sturm Graz gegen Sporting Lissabon in Klagenfurt um einen Tag verschoben. Diese Strecke wird jetzt in der Nacht von 23. auf 24. Oktober, von 18 Uhr bis 5 Uhr früh gesperrt. In beiden Nächten wird die Funktionsfähigkeit der Lüftungsanlagen der Tunnelanlagen Herzogberg, Mitterberg und Kalcherkogel überprüft.

Umleitungen eingerichtet

In Richtung Arnoldstein erfolgt die Ableitung über die Ausweichstrecke der LB70 der Packerbundesstraße bei Mooskirchen bzw. Packsattel. Die Ableitung in Richtung Wien erfolgt über die Ausweichstrecke der LB70 der Packerbundesstraße beim Packsattel. Bis 23.30 Uhr erfolgt hier die Umleitung bis Steinberg, ab 23.30 Uhr ist bereits wieder die Auffahrt in Modriach möglich.