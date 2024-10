Jetzt ist es also auch formal beschlossene Sache: Ein zweites Fußballstadion ist Geschichte, stattdessen hat der Gemeinderat der Stadt Graz eine Machbarkeitsstudie beauftragt, die bis Mitte 2025 untersuchen wird, in welcher Form man die bestehende Merkur Arena ausbauen kann. Das Grundziel ist, das Stadion wieder fit für die Champions League und Länderspiele zu machen, um sich ähnliche Peinlichkeiten wie aktuell zu ersparen: Sturm muss ja seine Spiele in der fußballerischen Königsklasse in Klagenfurt austragen.