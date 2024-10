Die Stadt Graz hat nun auch offiziell den Traum der beiden Fußballvereine platzen lassen: Es wird kein zweites Stadion gebaut, Sturm und GAK werden sich das bestehende in Liebenau auch in Zukunft als gemeinsame Heimstätte teilen. Aber es soll ein völlig anderes Stadion sein, das dann in Liebenau stehen wird: Die Merkur Arena wird massiv aus- und umgebaut. Das hat die Rathaus-Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ am Montag bekannt gegeben.