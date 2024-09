Die Champions League versprüht ihre eigene Magie. Um dies zu fühlen, braucht es eigentlich gar keine Hymne, auch wenn sie die Minuten vor dem Anpfiff noch besonderer macht. In Guingamp war bei Sturms Kräftemessen mit Stade Brest von Beginn an zu spüren, dass dies kein Spiel wie jedes andere ist. An der Stimmung im (Ausweich-)Stadion, am temporeichen Geschehen auf dem Platz. Der Kontrahent aus der Bretagne wurde zumindest laut Papierform zu jenen Aufgaben gezählt, bei denen etwas drinnen sein könnte.