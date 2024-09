Es war bislang das Jahr des Gregory Wüthrich. Der Schweizer durfte sich sportlich über das Double mit dem SK Sturm und die erstmalige Einberufung ins Schweizer Nationalteam freuen. Privat kam zuerst sein Sohn Gregory William auf die Welt, erst am Montag heiratete der 29-Jährige seine Felicia in Graz.

Gemeinsam mit Erencan Yardimci war der Sturm-Abwehrchef der einzige Spieler, der schon vor dem heutigen Abend in der Champions League gespielt hat. Mit den Young Boys Bern kam der Rechtsfuß 2018 beim 2:1-Sieg gegen Juventus Turin für eine Minute zum Einsatz.

Heute stand Wüthrich erstmals in der Startelf bei einem Spiel in der Königsklasse. Bereits nach wenigen Minuten verletzte sich der zweimalige Schweizer Teamspieler nach einem Luftduell am linken Knie. Mit schmerzverzerrtem Gesicht blieb er liegen und es war schnell klar, dass es nicht mehr weitergeht. Wüthrich wurde in der zehnten Minute von Max Johnston ersetzt.

Gregory Wüthrich wurde abtransportiert © GEPA

Die genaue Diagnose steht noch aus. Es dürfte sich aber leider um eine schwerwiegendere Verletzung handeln.