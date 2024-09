Die älteren Semester werden sich auf jeden Fall noch daran erinnern, als Jahrhunderttrainer Ivica Osim den SK Sturm in drei aufeinanderfolgenden Jahren in die Champions League führte und für viele unvergessliche Momente sorgte. Der absolute Höhepunkt: der Gruppensieg in der Saison 2000/01 inklusive Aufstieg in die Top 16 der Königsklasse.