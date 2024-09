Durchsetzungsvermögen zählt im Fußball zu einer wichtigen Eigenschaft. Das gilt nicht nur für Fußballer, sondern auch für Trainer. Christian Peintinger kann davon ein Lied singen. Immerhin ist er wie Klaus Schmidt Co-Trainer von Monacos Chefcoach Adi Hütter. Und die letzteren beiden sind auf den Grazer Fußball bezogen – als Ex-Co-Trainer und Ex-Spieler – dem GAK näher. Peintinger verbrachte seine Jugend beim SK Sturm und war später auch Akademie- und Amateure-Trainer der Schwarz-Weißen. „Bei uns rennt intern der Schmäh. Da rede ich immer von den schwarzen Göttern, die spielen. Und natürlich ist es leichter, in dieser 1:2-Situation zu bestehen, wenn der Erfolg da ist. Ich habe das Sturm-Spiel gegen Austria Klagenfurt am letzten Spieltag angeschaut. Und als mit Gregory Wüthrich (der Schweizer hat am Montag geheiratet, Anm.) mein Ex-Spieler das 1:0 gemacht hat, habe ich gejubelt“, sagt der 57-Jährige lachend.