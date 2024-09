Ob es der Wettergott gut meint mit dem Rasen in der Generali-Arena, wird sich erst am Sonntag zeigen, aber Sturm-Geschäftsführer Andreas Schicker hofft, dass es zu keiner Absage kommt: „Wir wollen unbedingt spielen und hoffen auf eine perfekte Generalprobe für den Champions-League-Auftakt am Donnerstag gegen Brest.“