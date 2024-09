Das Jahr 2024 wird Gregory Wüthrich in seinem Leben nicht so schnell vergessen. Sportlich feierte der 29-Jährige mit dem SK Sturm den Titel im ÖFB-Cup und die Meisterschaft. Zuletzt wurde der Innenverteidiger erstmals ins Nationalteam einberufen und bestritt für die Schweiz zwei Partien in der Nations League – darunter das Startelfdebüt gegen Europameister Spanien.

Privat durfte sich der seit 2020 als Grazer Abwehrchef tätige über die Geburt seines ersten Kindes freuen. Sein im April auf die Welt gekommener Sohn hört auf den Namen Gregory William.

Verschobene Hochzeit

Seit heute ist der sympathische Fußballer auch in den Hafen der Ehe eingelaufen. Denn in Graz heiratete Wüthrich seine Felicia, die Mutter seines Sohnes. Eigentlich war es geplant, in der Länderspielpause zu heiraten. Allerdings machte die Nationalteameinberufung diesen Plan vorerst zunichte.

Vorerst gab es nur eine standesamtliche Trauung, für die Wüthrich das Montagstraining als einziger Spieler der Schwarz-Weißen auslassen durfte. Zahlreiche aktuelle oder frühere Teamkollegen stellten sich als Gratulanten ein – von Mika Biereth über Dimitri Lavalee oder Tochi Chukwuani bis hin zu Vitezslav Jaros.