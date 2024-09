Die Österreichische Bundesliga hat den Nachtragstermin für das abgesagte Ligaspiel zwischen der Wiener Austria und dem SK Sturm bekannt gegeben. Die ursprünglich für vergangenen Sonntag angesetzte und dann aufgrund der schweren Unwetter abgesagte Partie der 6. Runde wird nun am Mittwoch, den 25. September, um 18.30 Uhr nachgetragen. Bereits erworbene Tickets bleiben auch für den Ersatztermin gültig, wie die Wiener bekannt gaben.

Der TSV Hartberg trägt das ebenfalls abgesagte Spiel gegen die WSG Tirol einen Tag später ebenfalls um 18.30 Uhr aus. Austria Klagenfurt gastiert hingegen erst zehn Tage vor Weihnachten bei Vizemeister Salzburg, am 14. Dezember um 17 Uhr geht das Duell über die Bühne. Bereits am 4. Dezember ist Hartberg zum Nachtrag der 4. Runde in Salzburg zu Gast.