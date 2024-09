Die Oststeiermark hatte durch die Sturmböen nicht nur mit Stromausfällen zu kämpfen, zahlreiche Bäume wurden durch die Windspitzen von mehr als 100 km/h wie Zahnstocher umgeknickt. 118 km/h wurden zwischenzeitlich in Hartberg gemessen, teilte Meteorologe Christoph Matella von Ubimet. Auch das SK-Sturm-Spiel in der Generali-Arena im Süden von Wien wurde am Sonntagvormittag abgsagt.

© Freiwillige Feuerwehr Hartberg