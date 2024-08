Der SK Sturm verleiht Amadou Dante. Der 23-jährige Nationalspieler Malis war 2019 zu den Grazern gekommen, absolvierte nach einer Leih-Station in Hartberg 129 Pflichtspiele für die Grazer. Im vergangenen Frühjahr war Dante an den FC Zürich verliehen.

Für Sommer 2025 besitzt Arouca laut Sturm-Information vom Samstag die Möglichkeit auf eine Fixverpflichtung Dantes, dessen Vertrag bei Sturm bis 2026 läuft.

„Um für Klarheit zu sorgen, habe ich mit Amadou und seinem Berater bereits früh im Sommer Gespräche über seine Zukunft geführt und habe ihm klar vermittelt, wie unsere Pläne aussehen. Dennoch hat er sich stets hochprofessionell verhalten und in jedem Training 100 Prozent gegeben. Ich freue mich für Amadou, dass er nun mehr Spielpraxis in einer absoluten Topliga bekommen wird und wünsche ihm für sein kommendes Jahr in Portugal alles Gute“, sagte Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport des SK Sturm.