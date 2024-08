Wenn man in der spanischen Hauptstadt urlaubt und ein Fußball-Fan ist, dann steht ein Spiel oder zumindest der Besuch des Museums von Real Madrid in der Regel relativ hoch oben auf der To-do-Liste. Auch Kim Kardashian kann sich bekanntlich für das rollende Leder begeistern und taucht immer wieder in verschiedenen Trikots oder bei diversen Spielen auf. Im vergangenen Jahr etwa beim Europa-League-Spiel Arsenal gegen Sporting Lissabon oder der Ligue-1-Partie Paris Saint-Germain gegen Stade Rennes. Da bei beiden Begegnungen jeweils überraschend das Auswärtsteam letztlich jubeln durfte, kursierte im Internet sogar das Gerücht, es gäbe eine Art Kardashian-Fluch, manche Fans forderten sogar ein Stadionverbot für „die US-amerikanische Medienpersönlichkeit“ (wie sie Wikipedia betitelt).

Ob Kardashian am Sonntag im Estadio Santiago Bernabéu dem Duell des Weißen Balletts mit Valladolid beiwohnt und dem Gerücht sogar weitere Nahrung gibt, ist noch nicht bekannt, die 43-Jährige durfte auf jeden Fall einige Stars der Königlichen mit ihrer Familie im Trainingszentrum besuchen. Darunter auch: Österreichs Aushängeschild David Alaba, der nach dem erlittenen Kreuzbandriss weiterhin an seinem Comeback arbeitet. Auch der ebenfalls verletzte Jude Bellingham und Vinicius Junior begrüßten die Ex-Frau von Kanye West, der allein auf Instagram 361 Millionen Menschen folgen. Dementsprechend viele werden auch die „Storys“ mit den Real-Spielern weltweit gesehen haben.

Kim Kardashian posierte unter anderem mit David Alaba, Jude Bellingham und Vinicius Junior © SCREENSHOT/INSTAGRAM/KIMKARDASHIAN

Im Anschluss zog der Kardashian-Tross weiter und besuchte unter anderem einen Friedhof, den Königspalast, Kirchen und ein Museum.