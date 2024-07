Vor mehr als 130 Tagen haben die Feierlichkeiten begonnen - nun erreichen sie ihren Höhepunkt: Der Sohn des reichsten Inders, Anant Ambani (29), und seine langjährige Freundin Radhika Merchant (29) geben sich am heutigen Freitag das Ja-Wort. Zu der mehrtägigen extravaganten Feier werden viele Vertreter der Weltelite in der Metropole Mumbai erwartet.

Die Villa der Ambani-Familie wurde bereits prunkvoll geschmückt

Bisher landeten in der Stadt unter anderem Kim (43) und Khloé Kardashian (40), die früheren britischen Premierminister Boris Johnson (60) und Tony Blair (71) sowie Bollywood-Star Priyanka Chopra (41) und ihr Mann, Sänger Nick Jonas (31), wie örtliche Medien berichteten. Mehreren Berichten zufolge soll auch Ex-Kanzler Sebastian Kurz (37) bei der wohl teuersten Hochzeit der Welt dabei sein. Der ehemalige österreichische Politiker kenne die Familie Ambani noch gut, war in seiner Zeit als Außenminister auch in Indien zu Besuch.

Um die Ankunft der vielen Prominenten zu erleichtern, legt die Polizei währenddessen sogar den Verkehr in wichtigen Stadtteilen lahm. Das indische Finanzzentrum und Herz der Bollywood-Filme ist auch ohne Mega-Hochzeit schon berüchtigt für schlimme Staus.

Feierlichkeiten begannen im März

Begonnen hatten die Vor-Hochzeits-Feierlichkeiten bereits im März in der Stadt Jamnagar, wo sich die weltgrößte Ölraffinerie - im Besitz der Familie des Bräutigams - befindet. Damals befanden sich unter den mehr als tausend Gästen auch Microsoft-Gründer Bill Gates, Meta-Chef Mark Zuckerberg, die Tochter des Ex-Präsidenten Donald Trump, Ivanka Trump, Bollywood-Superstar Shah Rukh Khan und der König von Bhutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Für Unterhaltung sorgte Popstar Rihanna.

Mukesh Ambani organisierte bereits für seine zwei älteren Kinder große Prunk-Hochzeiten: 2018 etwa hatte Tochter Isha den Sohn eines anderen Milliardärs geheiratet. Über Ausgaben von bis zu 100 Millionen US-Dollar wurde damals spekuliert. Damals trat bei der Vor-Hochzeitsparty US-Sängerin Beyoncé auf, und zwei Ex-Außenminister der USA, Hillary Clinton und John Kerry, tanzten mit Bollywood-Superstar Shah Rukh Khan zu indischen Film-Hits.