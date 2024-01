Lange musste Bryan Teixeira zittern, ob er beim Afrika Cup in der Elfenbeinküste überhaupt im Kader der Kapverden stehen würde. In den ersten beiden Partien siegte seine Nation zwar zwei Mal und qualifizierte sich vorzeitig für das Achtelfinale, doch kam der Sturm-Angreifer, der in dieser Transferperiode noch verliehen werden könnte, keine einzige Minute zum Einsatz.

In der dritten Vorrunden-Begegnung gegen Ägypten wurde Teixeira in der 64. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt. Als alles danach aussah, dass Ägypten mit dem 2:1 durch Mostafa Mohamed in der 93. Minute die Partie für sich entscheiden würde, sorgte Teixeira doch noch für den Ausgleich. Der 23-Jährige traf in der neunten Minute der Nachspielzeit – zum großen Jubel seines damit weiter noch ungeschlagenen Teams. Kleiner Trost für die Ägypter: Sie steigen ebenfalls ins Achtelfinale auf.