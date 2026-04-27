Noch lässt sich nicht absehen, ob Ramiz Harakaté für den GAK am Samstag gegen die WSG Tirol spielen kann. Der Franzose wurde bei der 0:1-Niederlage beim WAC von Fabian Wohlmuth abgeräumt und erlitt nach ersten Untersuchungen eine leichte Gehirnerschütterung sowie eine Schulterprellung. Die GAK-Verantwortlichen zeigten sich im Nachgang der Partie ungläubig, dass Schiedsrichter Alain Sadikovski nicht einmal auf Foul entschieden hatte. „Das ist ohne Diskussion klar Rot“, sagte etwa Trainer Ferdinand Feldhofer und Sportchef Tino Wawra sprach sogar von einem „kleinen Skandal“.

Beim VAR-Rückblick zur 29. Bundesliga-Runde gab es nun eine Bewertung der Szene von offizieller Seite: Und da wurde bestätigt, dass eine Rote Karte nicht zu geben gewesen war. Wohlmuth sei „ballorientiert in den Zweikampf“ mit Harakaté gegangen und habe „den Ball dabei mit dem Oberkörper“ gespielt. „Danach stößt er mit Intensität mit dem Gegenspieler zusammen. Der Treffer erfolgt mit angelegtem Arm im Schulterbereich“, heißt es weiter. Ein Foul sowie eine Gelbe Karte hätte Sadikovski wiewohl geben müssen, heißt es im VAR-Rückblick – eine Rote Karte aber nicht. Deshalb habe der VAR auch nicht eingegriffen. „Der VAR hat nicht eingegriffen, da es sich um ein rücksichtsloses Vergehen (Gelbe Karte) handelt, für welches gemäß des VAR-Protokolls kein Eingriff vorgesehen ist“, lautet die Erklärung.

Wohlmuth bereitete nur wenige Minuten später den 1:0-Siegtreffer der Lavanttaler vor.